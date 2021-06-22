Диетолог рассказал о пользе и вреде ягод

Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала о том, какие ягоды полезны для организма, а какие противопоказаны при определенных заболеваниях. Об этом сообщило ИА Nation News.

Она пояснила, что самыми полезными являются не слишком сладкие ягоды. Например, клубника, малина, смородина и земляника.

«Включение ягод в рацион приводит к нормализации уровня сахара у людей с диабетом второго типа, потому что коррекция рациона по калорийности, в том числе, количества сахаров, нормализует углеводный обмен», — рассказала Русакова.

Кроме того, вышеперечисленные ягоды содержат витамин С. Но есть и те, которые могут навредить организму из-за большого количества сахара, уточнила диетолог.

«Например, такая ягода как арбуз не рекомендуется людям с диабетом, потому что сладкая. При употреблении черешни тоже необходимо ограничивать размеры порций», — объяснила она.

Также Русакова рассказала, что полезны продукты с содержанием пектина. Например, зефир или пастила.

«Пектины — это растворимые пищевые волокна, которые благотворно влияют на пищеварение, а также выводят из организма вредные вещества», — заключила эксперт.