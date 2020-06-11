Диетолог рассказал о пользе голубики и черники
Голубика и черника содержат большое количество витаминов. После покупки эти ягоды желательно опускать в солевой или уксусный раствор. Такие рекомендации дала врач-диетолог Лидия Ионова, ее процитировал сайт радиостанции «Говорит Москва».
Голубика и черника полезны большим количеством антиоксидантов, в которых содержатся биофлавоноиды. Биофлавоноиды влияют на насыщенность цвета, поэтому стоит отдавать предпочтение темным ягодам.
Ягоды могут быть обработаны, чтобы они не потеряли внешний вид при перевозке и хранении. Голубику и чернику лучше промыть раствором уксуса или крепким раствором соли и оставить в жидкости приблизительно на 20 минут. После этого их нужно сполоснуть проточной водой.
Большое количество антиоксидантов содержится в бруснике и клюкве, добавила диетолог.