Диетолог рассказал о пользе брокколи для иммунитета

К числу полезных для иммунной системы продуктов относятся брокколи и цветная капуста. Таким мнением с изданием Yeni Safak поделился турецкий диетолог Нагехан Афшар.

По словам специалиста, эти овощи содержат в своем составе витамины C, E и K, а также фолиевую кислоту и различные минералы. Все они имеют важное значение для состояния иммунной системы человека, написало ИА Nation News.

«Крестоцветные овощи особенно эффективны в предотвращении рака и подобных заболеваний. Среди овощей, которые мы называем крестоцветными, известны брокколи, белокочанная капуста, цветная капуста, редис, репа и подобные овощи. Эти овощи богаты C, E, K, фолиевой кислотой и минералами, и являются хорошим источником клетчатки. Они также содержат серосодержащие химические вещества, известные как глюкозинолаты», — сообщил диетолог.

Глюкозинолатные соединения способствуют профилактике развития онкологических заболеваний.

Полезными для иммунитета Афшар также назвал свеклу и редьку. Эти овощи в своем составе содержат магний, калий и антиоксиданты. Например, свекольный сок снижает артериальное давление и защищает сердце.