Диетолог рассказал о полезных свойствах перловой крупы

Перловка является очень полезным продуктом для здоровья. Она содержит большое количество фосфора, который необходим для сердца, зубов и скелета. Об этом рассказала врач-диетолог Ольга Кораблева, сообщило РИА «Новости».

Помимо фосфора, крупа имеет целый набор полезных микроэлементов. В ней есть железо, калий и кальций. А ценная аминокислота лизин, также содержащаяся в каше, способствует выработке коллагена. От него зависит состояние кожи и общий внешний вид человека. Об этом написал сайт Inforeactor.

Перловка сама по себе является диетической пищей. Тем, кто следит за фигурой или придерживается здорового образа жизни, можно смело употреблять эту кашу на завтрак. Единственное, она не подойдет людям с непереносимостью глютена, который содержится в крупе, добавила диетолог.