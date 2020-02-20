Диетолог рассказал о полезных и вредных свойствах энергетиков

«Если у вас нет никаких хронических заболеваний, то абсолютно ничего опасного в энергетиках нет. Если вы здоровы, то вам вреда энергетик не нанесет. Вопрос меры употребления. Если не пить „ведрами“, то ничего страшного и не будет. Если у вас есть свои узкие хронические заболевания, то там и чрезмерное употребление воды может оказаться вредным. При той же гипертонии надо ограничивать питьевой режим, чтобы не поднимать давление», — пояснил Алименко.

По словам диетолога, увлекаться такими напитками не стоит. Они повышают уровень кислотности в желудке и ставят под удар поджелудочную железу.

Специалист посоветовал не забывать о большом количестве сахара в энергетических напитках.

«Подавляющее большинство энергетиков — с сахаром. Одна из причин в том, что сама глюкоза является энергетиком. Когда мы употребляем энергетики, у нас поднимается уровень сахара в крови, и мы ощущаем прилив энергии. Это один из механизмов работы энергетиков. Там помимо кофеина используют сахар для придания бодрости. Полторы чайные ложки сахара в 100 граммах энергетика — это не много и не мало, но это простые сахара, которые опасны для больных диабетом», — уточнил Алименко.

Он отметил, что энергетики меньше вредят организму, чем кофе. Тем не менее, дают такой же прилив сил.