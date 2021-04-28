Диетолог рассказал о наиболее безопасных маринадах для шашлыка

Врач-диетолог Маргарита Королева в преддверии майских выходных рассказала о маринаде для шашлыка и о том, какое мясо будет лучшим вариантом. Этим она поделилась с изданием «ФедералПресс».

Королева рассказала, что наилучшим вариантом для шашлыков являются тушки индейки и кролика из-за их легкой усвояемости в организме человека. Именно поэтому они считаются диетическими вариантами.

«Мясо нельзя употреблять на голодный желудок. Постящимся стоит быть осторожнее после поста, потому что после ограничений ЖКТ выступает как слабое звено. Стоит помнить о хорошей атмосфере праздника», — напомнила Королева.

Также врач и доктор наук поведала, что лучше не доверять покупному маринаду и делать все самостоятельно. По ее словам, существует большое количество рецептов, но наилучшими для маринования, считают врачи, являются гранатовый сок, фрукты, ягоды. Уксус, по мнению специалиста, также надо максимально сократить.

Самостоятельное приготовление маринада сократит риски, связанные с отравлением.