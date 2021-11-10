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    10 ноября 2021, 13:36

    Диетолог рассказал о гормонах, которые мешают похудеть

    Диетолог Фус: гормоны инсулин, лептин и эстрадиол могут мешать похуть

    Дарья Морозова

    Диетолог Светлана Фус рассказала, что гормоны могут мешать снижению веса. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Она отметила инсулин, который отвечает за регуляцию обмена углеводов и липидов. Также, по ее словам, опасен недостаток лептина, который приводит к раннему ожирению. Избыток эстрадиола также способствует набору веса.

    Нарушения гормонов щитовидной железы могут приводить к колебаниям веса. Кроме того, похудению мешают избыток тестостерона у женщин, пролактин и кортизол.

    Врач-диетолог Анна Мелехина уверена, что при выжимке овощей или фруктов не все содержащиеся в них витамины и другие полезные вещества переходят в сок. По ее словам, любители соков недополучают полезных пищевых волокон, отказываясь от цельных плодов.

    Врач отметила, что если хочется напиток, а не сам фрукт, то лучше сделать смузи, в котором сохраняются пищевые волокна.

    Тем, кто все же предпочитает пить сок, а не есть фрукты, диетолог порекомендовала чередовать различные виды напитка. Она сделала акцент на морковном, апельсиновом и томатном соке.