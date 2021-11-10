Диетолог рассказал о гормонах, которые мешают похудеть

Диетолог Светлана Фус рассказала, что гормоны могут мешать снижению веса. Об этом сообщило ИА Nation News.

Она отметила инсулин, который отвечает за регуляцию обмена углеводов и липидов. Также, по ее словам, опасен недостаток лептина, который приводит к раннему ожирению. Избыток эстрадиола также способствует набору веса.

Нарушения гормонов щитовидной железы могут приводить к колебаниям веса. Кроме того, похудению мешают избыток тестостерона у женщин, пролактин и кортизол.

Врач-диетолог Анна Мелехина уверена, что при выжимке овощей или фруктов не все содержащиеся в них витамины и другие полезные вещества переходят в сок. По ее словам, любители соков недополучают полезных пищевых волокон, отказываясь от цельных плодов.

Врач отметила, что если хочется напиток, а не сам фрукт, то лучше сделать смузи, в котором сохраняются пищевые волокна.

Тем, кто все же предпочитает пить сок, а не есть фрукты, диетолог порекомендовала чередовать различные виды напитка. Она сделала акцент на морковном, апельсиновом и томатном соке.