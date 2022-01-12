Диетолог рассказал о болезнях, к которым может привести злоупотребление сыром

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский заявил, что сыр является тем продуктом, который не подходит для ежедневного употребления. Об этом он сообщил в беседе с радиостанцией Sputnik.

По словам Бобровского, в этом продукте содержится много плохих жиров и плохого холестерина, а некоторые из сортов сыра содержат большое количество соли.

«Сыр не является продуктом для ежедневного употребления, поскольку он достаточно калориен, кроме того, он содержит плохие жиры, плохой холестерин, что может сказываться на развитии сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь атеросклероза. Мочекаменная болезнь и гипертония также могут быть спровоцированы употреблением сыра в необдуманных количествах. Также многие сорта сыра содержат большое количество соли, а это триггер для развития различных болезней. Верхняя граница употребления сыра без вреда для здоровья — 100-150 граммов в сутки», — рассказал специалист.

Несмотря на перечисленные минусы этого продукта, сыр очень полезен зимой. Ведь он содержит витамин, который нормализует ритмы сна и улучшает настроение. Кроме того, сыр является источником витаминов группы B, особенно B12. Эти витамины работают в качестве средства для профилактики депрессии, заключил диетолог.