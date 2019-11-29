Диетолог рассказал, насколько эффективно интервальное голодание

Интервальная диета подразумевает голодовку в течение одного дня и отсутствие ограничений в следующие несколько дней.

Схемы бывают разные: «день через день» или «пять через два», когда в течение недели выделяются два голодных дня, которые не идут друг за другом. Главным условием является голодание не менее 12-18 часов.

Петерсон рассказала, что срывы у тех, кто увлекается интервальным голоданием, происходят намного чаще, чем у приверженцев других диет.

Также он отметила, что интервальное голодание не эффективнее обычного ограничения калорийности рациона.

Специалистка признала, что этот способ может быть удобнее для тех, кому психологически невозможно ограничить себя в пище. Таким людям бывает проще вовсе не есть ничего.

Кроме того Петерсон подчеркнула, что эффект от интервального голодания проявится лишь через несколько недель.