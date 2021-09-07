Диетолог рассказал, на каких продуктах не стоит экономить

Для экономии средств многие люди экономят на продуктах питания. Однако такое решение может плохо сказаться на здоровье. Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, на какой еде не стоит экономить, а какие продукты, напротив, можно приобретать по заниженной цене. Об этом сообщили Nation News.

Специалист рассказала, что важно питаться правильно и полноценно. Важно употреблять высококачественные животные белки, которые содержатся в мясе, птице и рыбе.

«В рационе должны быть обязательно высококачественные молочные продукты, а не продукты с заменителями белка и жира. На мясе, рыбе, птице и молочных продуктах ни в коем случае нельзя экономить. Эти продукты всегда должны быть высокого качества», — объяснила диетолог.

При этом дешево можно приобретать сезонные овощи и фрукты. В это время они значительно теряют в цене. В таких овощах содержится много витаминов и полезных веществ.

Также можно позволить себе сэкономить на кондитерских изделиях и каких-то деликатесах, например, колбасах. По мнению врача, эта еда не должна составлять основу рациона. Лучше употреблять ее на праздники.