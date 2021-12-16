Диетолог рассказал, на что указывает усталость после еды

Диетолог Мелисса Прист рассказала, на что может указывать усталость после приема пищи. Она также объяснила, как избежать такого состояния. Об этом написало ИА Nation News.

Во время приема пищи в организме вырастает уровень инсулина, пояснила специалист. После еды он резко падает, что и вызывает чувство утомления. Чтобы этого не происходило, необходимо включать в рацион больше белков, жиров и сложных углеводов. Полуфабрикаты, насыщенные «плохими» жирами, лучше полностью убрать или сократить в рационе.

Усталость после еды может быть нормальным явлением, но также может свидетельствовать о дисбалансе гормонов в организме или непереносимости того или иного продукта. Если проблема выраженная, специалисты рекомендуют показаться врачу.

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