Диетолог рассказал, может ли алкоголь быть безопасным для организма

Безопасной дозы алкогольных напитков, как и полезных видов среди них, не существует. Об этом заявила диетолог-эндокринолог Татьяна Филиппова. Врач отметила, что каждый грамм алкогольных напитков сказывается на здоровье, сообщил «Пятый канал».

«Спиртное всегда оказывает действие на организм. Это может быть повышение артериального давления, расширение кровеносных сосудов, усиление кровообращения», — процитировал сайт kp.ru слова диетолога.

Филиппова добавила, что каждый грамм спиртного сказывается на почках, печени, головном мозге и нервной системе. По ее словам, безвредной дозы не существует. Воздействие алкоголя на организм всегда будет отрицательным. Сотрудники ВОЗ подтвердили данное утверждение многочисленными исследованиями.

Диетолог отметила, что лучше всего пить безалкогольный глинтвейн, травяные чаи и морсы. Кроме того, организм скажет спасибо за физические упражнения и здоровый рацион питания. А вот польза красного вина за ужином крайне сомнительна, заключила специалист.