Диетолог рассказал, кому стоит отказаться от молочных продуктов

Врач-диетолог Анжелика Дюваль назвала группу людей, которым нежелательно употреблять молочные продукты. По ее словам, содержащаяся в них лактоза является одним из сложных сахаров. У многих людей имеется непереносимость этого компонента. Об этом написало ИА Nation News.

«Но также кисломолочные продукты противопоказаны людям, имеющим проблемы с почками и мочевой системой. Нужно быть очень внимательным, потому что почки — это орган, который может очень долго не показывать какие-либо отклонения. Поэтому я рекомендую проходить обследование почек хотя бы раз в год, чтобы точно знать о возможных нежелательных моментах», — пояснила специалист.

Она отметила, что молочные продукты не стоит употреблять тем, кто имеет проблемы с пищеварением. Обычное молоко животного происхождения можно заменить на растительное: миндальное, соевое, овсяное или, например, банановое.

Также молочные продукты противопоказаны людям, страдающим болезнями печени и желчного пузыря, заключила врач-диетолог.