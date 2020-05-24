Диетолог рассказал, кому ни в коем случае нельзя пить кефир

Популярный в странах СНГ кефир любят многие, но не все знают, что есть нормы его потребления, которые лучше не преувеличивать. А некоторым категориям людей этот напиток, оказывается, вообще противопоказан.

Врач-диетолог Светлана Соломеина рассказала изданию Е1.ru, чем полезен кефир и кому все же стоит воздержаться от него.

Этот молочный напиток полезен в первую очередь большим количеством витаминов. К примеру, в одном стакане — 250 миллиграммов кальция, а это четверть от суточной нормы. Поэтому если выпить литр кефира за день, можно и получить ударную дозу витамина за раз.

Еще в нем есть витамины группы А, С и В — если пить кефир постоянно, волосы станут эластичнее, а иммунитет будет крепче, появится стрессоустойчивость и энергия. Однако и налегать на напиток не стоит, ведь в нем, помимо витаминов, содержатся еще и аллергены. Поэтому в первую очередь кефир противопоказан аллергикам.

Дозу напитка для совсем маленьких детей тоже стоит ограничить — не больше 100 миллилитров в день. Совсем запретить пить кефир нужно людям с повышенной кислотностью желудочного сока и тем, у кого есть язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

А здоровым людям стоит ограничить кефир до двух стаканов в сутки, иначе появится изжога, добавила врач.