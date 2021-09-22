Диетолог рассказал, кому нельзя есть супы

Все привыкли считать, что суп является обязательным компонентом полноценного обеда. Однако не всем необходимо есть супы, а некоторым категориям людей они даже вредны, рассказала ИА Nation News диетолог Дарья Русакова.

На самом деле обязательно включать супы в рацион далеко не всем. Например, тем, кто легко насыщается небольшим количеством еды, можно обойтись без супа.

«Супы в большей части состоят из жидкого содержимого, а значит они как правило менее калорийные. Людям, которые хотят похудеть или есть проблемы с насыщаемостью, конечно, желательно употреблять первое блюдо», — сказала диетолог.

Овощные легкие супы в любом случае не принесут вреда. А вот с жирными мясными бульонами уже следует быть осторожнее. Они не рекомендованы людям с подагрой, ожирением и с проблемами пищеварительного тракта.

«Бульон имеет жирность, поэтому людям с нарушениями пищеварительной системы, с проблемами печени, поджелудочной железы, жирные бульоны не рекомендуются. Если вы не уверены в качестве мяса птицы, желательно варить на втором бульоне, так суп будет менее жирным и наиболее полезным и легким для организма», — посоветовала Русакова.