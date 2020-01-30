Диетолог рассказал, кому нельзя есть помидоры

Помидор — тот продукт, которые подходит не каждому человеку. Ведь его состав не всегда приносит пользу организму. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, томаты противопоказаны людям с язвой желудка и при гастрите. Ведь в этих овощах большое количество органических кислот.

«Кроме того, я не рекомендую даже тем, у кого нет проблем с желудком, употреблять в пищу много кетчупа. В него добавляют сахар, а сладкое не полезно для нашего организма», — заявила Соломатина в интервью газете «Вечерняя Москва».

Но в помидорах есть, конечно, свои плюсы. Томаты содержат множество микро- и макроэлементов, витаминов, а также ликопин. Он оказывает антиоксидантное действие на все органы, хорошо влияет на предстательную железу и может предотвратить онкологию. Врач посоветовала есть не свежие, а термически обработанные помидоры. Их недолго надо тушить на медленном огне.

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