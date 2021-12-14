Диетолог рассказал, кому нельзя есть ананасы

Ананас содержит большое количество полезных веществ, помогает защитить иммунитет и поддержать нервную систему. Однако есть его можно не всем. Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24» назвала два условия, при которых не рекомендуется его употреблять.

В первую очередь, ананас противопоказан людям с повышенной кислотностью желудка. Этот фрукт содержит органические кислоты, способные раздражать слизистую. Необходимо воздержаться от ананаса тем, у кого болезнь находится в стадии обострения.

Также с осторожностью к фрукту должны относиться аллергики, поскольку ананас может спровоцировать у них определенную реакцию организма.

«Ананас — это, конечно, экзотика. Поэтому взрослым, склонным к аллергии, и особенно детям, нужно есть его с осторожностью», — предупредила Соломатина.

Она рекомендовала употреблять не больше 100 граммов ананаса взрослым и порядка 50 граммов — детям.

Ананас содержит большое количество витаминов С и В, они помогают защитить иммунитет от вирусных и бактериальных инфекций, поддерживают адекватное состояние нервной системы. Фрукт богат клетчаткой, а также способствует профилактике атеросклероза, поскольку разжижает кровь и препятствует образованию тромбов.

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