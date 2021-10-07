Диетолог рассказал, кому не стоит принимать боярышник

Боярышник способен воздействовать на сердечно-сосудистую систему. Однако принимать этот препарат стоит далеко не всем. Таким мнением поделилась врач-диетолог и травница Анжелика Дюваль в беседе с «Радио 1».

«Если мы говорим о спиртовых — я вообще никому не рекомендую, а что касается настоев, то не рекомендуется употреблять боярышник людям с пониженным давлением, тем, кто страдает замедлением пульса, нарушением сердечного ритма — в этом случае только по рекомендации врача он употребляется, если врач по вашему анамнезу дозволяет употребление — тогда да», — отметила эксперт.

Она рекомендовала также не принимать боярышник людям с заболеваниями, которые угнетают центральную нервную систему. Также не стоит пить его тем, кто страдает от повышенной свертываемости крови и нарушений работы печени

Самыми опасными, по мнению специалиста, являются настойки на спирте. Не стоит принимать этот препарат беременным женщинам, а также кормящим мамам, передали Nation News.