Диетолог рассказал, кому не стоит пить зеленый чай

Диетолог Светлана Фус рассказала, что для некоторых людей может быть вреден зеленый чай. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на ее Instagram.

По словам диетолога, в целом в напитке много полезных веществ, но в некоторых случаях от него лучше отказаться или сократить потребление.

Фус уточнила, что в первую очередь это касается беременных женщин. Им нельзя пить много зеленого чая, а также не стоит крепко его заваривать. Причиной является то, что в напитке содержится кофеин. Также он не рекомендуется людям с глаукомой и гипертонией.

Зеленый чай лучше не пить во время еды и около часа после приема пищи. В нем много танина, который отражается на уровене железа в организме и препятствует усвоению кальция и магния. Кроме того, напиток противопоказан при язве и болезни двенадцатиперстной кишки, так как танин раздражает слизистую оболочку.

Фус отметила, что не стоит класть в зеленый чай сахар или другие подсластители. Лучше всего выбирать листовой чай, а не пакетированный. Кроме того, в день нельзя выпить более литра этого напитка.