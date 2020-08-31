Диетолог рассказал, когда можно есть шаурму

По ее словам, шаурму можно есть в любое время дня, так как в ней соблюдается баланс белков, жиров, углеводов и овощей. Дианова уточнила, что не стоит это делать слишком часто.

«Есть конкретный человек, конкретная ситуация и кратность возникновения таких ситуаций. Иногда можно съесть шаурму на ужин, но каждый день не стоит», — пояснила она.

Также эксперт рассказала, что ужин большую часть времени должен состоять из овощей и белков.

Кроме того, Дианова обратила внимание на безопасность шаурмы. По ее мнению, чаще всего она готовится в антисанитарных условиях.

«Перчатки, колпак на голове и мытье рук — и то не спасает. Говорю это как человек, который работал в огромной клинике пищеблока. Приходит очень много пациентов с пищевыми отравлениями, в том числе от такой еды», — отметила врач.

По ее словам, лучше всего готовить шаурму самостоятельно дома. Это будет и безопаснее, и полезнее с точки зрения ее состава.