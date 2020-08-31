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    31 августа 2020, 15:24

    Диетолог рассказал, когда можно есть шаурму

    Дарья Морозова

    Диетолог Нурия Дианова рассказала, когда лучше всего есть шаурму. Об этом сообщил «Ридус».
    Диетолог рассказал, когда можно есть шаурму

    По ее словам, шаурму можно есть в любое время дня, так как в ней соблюдается баланс белков, жиров, углеводов и овощей. Дианова уточнила, что не стоит это делать слишком часто.

    «Есть конкретный человек, конкретная ситуация и кратность возникновения таких ситуаций. Иногда можно съесть шаурму на ужин, но каждый день не стоит», — пояснила она.

    Также эксперт рассказала, что ужин большую часть времени должен состоять из овощей и белков.

    Кроме того, Дианова обратила внимание на безопасность шаурмы. По ее мнению, чаще всего она готовится в антисанитарных условиях.

    «Перчатки, колпак на голове и мытье рук — и то не спасает. Говорю это как человек, который работал в огромной клинике пищеблока. Приходит очень много пациентов с пищевыми отравлениями, в том числе от такой еды», — отметила врач.

    По ее словам, лучше всего готовить шаурму самостоятельно дома. Это будет и безопаснее, и полезнее с точки зрения ее состава.

    Новости SMI.FM