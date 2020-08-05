Диетолог рассказал, какой завтрак полезнее

По данным телеканала «Царьград», специалист уточнила, что лучше отказаться от продуктов на завтрак, которые содержат быстрые углеводы. Овсяную и манную каши хорошо заменить гречкой или бурым рисом, также подходит булгур.

Это касается не только круп, но и хлеба: пшеничную выпечку лучше заменить цельнозерновой. Также Ионова рекомендовала отказаться от колбасы, сосисок и бекона. Причем не только на завтрак, а вообще.