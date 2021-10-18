Диетолог рассказал, какой продукт сможет восстановить качество сна

Американский врач-диетолог Джули Аптон назвал продукт, который способен улучшить качество сна. По его словам, регулярное употребление в пищу рыбы способно не только положительно повлиять на здоровье человека, но и защитить его от развития серьезных заболеваний, написало ИА Nation News.

Особенно большой пользой обладают жирные виды рыбы. Специалист отметил следующие: лосось, сардину, форель и длинноперого тунца. По его словам, достаточно два раза в день включать эти виды в свой рацион, чтобы снизить риска развития инфаркта и инсульта, а также увеличить продолжительность сна.

Он также отметил, что рыба богата питательными веществами, в том числе важными для функционирования мозга кислотами омега-3. Кроме того, эксперт посоветовал есть рыбу для профилактики депрессии.