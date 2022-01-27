Диетолог рассказал, какой фрукт поможет лучше выглядеть

Грейпфрут помогает своим любителям лучше выглядеть: он замедляет старение и уменьшает чувство голода, помогая похудеть. О его полезных свойствах рассказала диетолог Светлана Зеленцова.

Она объяснила целебное влияние грейпфрута тем, что в нем содержится много витаминов и микроэлементов, а больше всего он несет в себе витамина С и кремния — веществ, благотворно влияющих на выработку коллагена.

Диетолог уточнила, что в грейпфруте также есть и такие составляющие, которые сейчас изучаются. Известно, что некоторые из них замедляют старение. Такие компоненты называются геропротекторами.

«Нарингенин обладает антиоксидантным, противоопухолевым, противовирусным, антибактериальным, противовоспалительным действиями. Улучшает состояние сердца и сосудов, подавляет аппетит», — перечислила Зеленцова функции одного из таких веществ в комментарии для РИА «Новости».

Также во фрукте есть нобилетин. Он особенно полезен людям, которые хотят похудеть. А геспередин в его составе — это антиоксидант, уменьшает аллергические реакции и делает сосуды более крепкими.

Грейпфрут стимулирует пищеварение и помогает при сниженной кислотности желудка, но его все равно не стоит есть слишком часто, потому что он также может подавлять работу необходимых ферментов.