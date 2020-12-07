Диетолог рассказал, какой десерт поможет вылечиться от сильного похмелья

«Хороши фруктовые пюре, запеченные в духовом шкафу груши или яблоки», — обратила внимание специалист.

По ее словам, эти продукты будут очень кстати, поскольку они позволяют восстановить слизистую оболочку. Также диетолог посоветовала есть в течение дня овощи и бульоны, сваренные на курице, индейке или диетической рыбе.

При этом Дюваль опровергла сообщения о том, что тяжелый плотный завтрак лечит от тяжелого похмелья. Она напомнила, что спиртные напитки дают большую нагрузку на печень.

«В качестве закуски к алкоголю идет не самая качественная еда, на вечеринках считается, что раз уж сорвался, то и буду есть все. На утро жирная пища дает еще большую нагрузку на печень», — добавила собеседница издания.

Она порекомендовала не пить с похмелья огуречный рассол, так как за счет большого содержания соли он дает ненужную нагрузку на почки. Главная задача заключается в восстановлении минералов и витаминов, поэтому стоит выпить тыквенный или конопляный протеин.