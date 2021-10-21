Диетолог рассказал, какой алкоголь можно пить во время похудения

Многие худеющие люди отказываются от алкоголя, чтобы не навредить фигуре. Однако некоторый алкоголь все же можно употреблять во время диеты. Таким мнением поделилась диетолог из Австралии Сара Ди Лоренцо. Об этом сообщили 7 News.

При употреблении спиртного важно не забывать о калорийности этих напитков. Больше всего калорий находится в коктейлях, так как они содержат газировку и сиропы на основе сахара. По словам эксперта, лучше всего употреблять джин с содовой, а не с тоником. Таким образом энергетическая ценность напитка снизится на 100 калорий.

Вместо вина лучше употреблять сухое шампанское. Также фигуре не навредит текила, передали Nation News.

«Еще один напиток, который стал очень популярен в последнее время — Апероль Шприц. Как ни странно, лучше выбрать его, чем вино, поскольку в бокале всего 125 килокалорий», — отметила специалист.

При этом врач подчеркнула, что за вечер не стоит употреблять больше двух–трех бокалов спиртного. Между приемами алкоголя необходимо делать перерыв в течение четырех-пяти дней.