Здоровье 04 декабря 2022, 07:17 Диетолог рассказал, какое варенье самое полезное Спортивный диетолог Брыкин: варенье из протертых с сахаром ягод полезнее обычного piqsels

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Протертые с сахаром ягоды содержат больше витаминов, макро- и микроэлементов, чем варенье, сваренное по классическому рецепту. Об этом RT рассказал спортивный диетолог и нутрициолог лаборатории «Гемотест» Антон Брыкин.

«Привычное для многих с детства варенье готовится по рецепту, в котором ягоды и фрукты подвергаются термической обработке. Однако длительное тепловое воздействие разрушает в них некоторые биологически активные соединения и витамины», — сказал он.

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Он также посоветовал варенье с косточками не хранить более года. В косточках содержится синильная кислота, это вещество со временем в микродозах распространяется в варенье. Оно может привести к сильному отравлению. Если в банке появилась плесень, то продукт так же следует выбросить.

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Брыкин еще напомнил, что при приготовлении варенья используют много сахара, так что его употребление следует ограничить людям с сахарным диабетом, ожирением и маленьким детям.

Ранее нутрициолог Елена Свиридова назвала максимально полезным завтраком гранолу с грецким орехом. Можно добавить молоко, йогурт или варенье. Также хороша овсянка с ягодами.