Диетолог рассказал, какие виды рыбы являются самыми полезными

Рыба содержит множество витаминов. Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о наиболее полезных видах рыбы. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

По словам специалиста, лучше всего употреблять в пищу жирные сорта рыбы, такие как сардина, скумбрия, сельдь, а также лососевые сорта, выращенные в море.

«Полезной является так называемая жирная морская дикая рыба. Это сельдевые, в частности сардины, скумбрия, сельдь. Жирные сельдевые сорта. Лососевые, но здесь нужно делать оговорку, что лососевые именно дикие, выращенные в море или оттуда приплывшие», — пояснил доктор.

По словам Гинзбурга, рыба является источником омега-3 и насыщенных жирных кислот. При этом организм человека трубет полтора грамма этих веществ в день. При этом источников легкоусвояемых омега-3, кроме рыбы, довольно мало.

«Если не получать из рыбы, остаются омега-3 жирные кислоты растительного происхождения, которые довольно плохо конвертируются в эти важные нам. Плюс довольно мало масел, которые содержат омегу-3 в достаточном количестве», — указал специалист.