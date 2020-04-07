Диетолог рассказал, какие продукты укрепляют иммунитет

Макиша напомнила, что для нормальной работы иммунной системы нужен комплекс питательных веществ. По ее словам, киви и черная смородина — это те продукты, которые содержат витамин С и помогают эффективнее поддерживать иммунитет в хорошем состоянии.

Не стоит забывать и о перце. Он, как и имбирь, обладает определенными обезболивающими свойствами.

«Или возьмите куркуму, чаще добавляйте ее в разные блюда и получите аналогичный эффект», — посоветовала собеседница информагентства.