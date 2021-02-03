Диетолог рассказал, какие продукты стимулируют работу головного мозга

Качество питания влияет на работу мозга человека. Употребление вредных продуктов может привести к ухудшению самочувствия, плохому настроению и постоянной усталости.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в интервью радио Sputnik, какие продукты нужно добавить в рацион, чтобы стимулировать работу головного мозга.

Прежде всего, по мнению Соломатиной, в рационе должно присутствовать достаточное количество холина, который содержится в яичном белке, в мясе, особенно баранине, в овсянке и цветной капусте. Работу головного мозга также стимулируют продукты, богатые витамином В12 и железом.

«Холин — это предшественник ацетилхолина, который обеспечивает скорость передачи нервного импульса. Нужно есть продукты с витамином B12, содержание которого часто уменьшается с возрастом, появляются головокружения, состояние усталости. Чтобы мозг постоянно получал кислород, необходимы продукты, содержащие железо — печень, красное мясо», — заявила Соломатина.

При этом нужно в еде, даже богатой микроэлементами и витаминами, соблюдать умеренность. Врач-диетолог пояснила, при чрезмерном поедании полезных продуктов, содержащиеся в них токсины нейтрализуют всю пользу. Также Соломатина посоветовала не жарить еду, а готовить на пару и использовать щадящую обработку.

Для улучшения самочувствия желательно сократить или отказаться от сладостей с рафинированным сахаром и употреблять больше зелени, овощей и фруктов.