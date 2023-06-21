Здоровье 21 июня 2023, 21:20 Диетолог рассказал, какие продукты портят настроение Диетолог Мухина заявила, что жирная пища ухудшает настроение

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Жирная пища и холодная вода способны ухудшать настроение. Таким мнением поделилась врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. Об этом сообщила «Москва24».

Специалист пояснила, что жирная пища перегружает печень и желчный пузырь. Из-за этого в организме возникает выброс желчи. Застой этого вещества вызывает плохое настроение, гнев и недовольство.

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«Такие перепады может вызвать употребление жирного шашлыка, баранины например, сала. То есть продукты, где жира больше, чем самого мяса», — пояснила врач.

При этом человек может даже не почувствовать физического ухудшения состояния.

Холодная вода также способна расстроить человека, так как клетки испытывают стресс при ее попадании в организм.