Диетолог рассказал, какие продукты помогают при дисбактериозе

С помощью квашеной капусты можно улучшить работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при дисбактериозе. Таким мнением поделился диетолог Андрей Золотарев в беседе с радио Sputnik.

Врач подчеркнул, что в этом продукте содержится большое количество пищевых волокон. Они подпитывают микрофлору, что влияет на иммунитет.

«Дело в том, что она [квашеная капуста] содержит в себе достаточно большое количество пищевых волокон, которые являются хорошей подпиткой для вашей микрофлоры, а иммунитет в значительной степени зависит именно от работы кишечника», — пояснил врач.

Однако специалист предупредил, что важно правильно употреблять этот продукт. Так как квашеная капуста содержит много соли и уксуса, перед подачей на стол ее необходимо промыть. После стоит приправить продукт зеленым луком или постным маслом.

При этом людям с язвенной болезнью, гастритом или схожими проблемами желудка стоит настороженно относиться к квашеной капусте. Она может вызвать приступы заболевания, передали «Известия».