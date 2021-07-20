Диетолог рассказал, какие продукты полезно есть вечером

Порой вечером хочется перекусить, однако многие продукты могут негативно повлиять на фигуру или пищеварение. Диетолог Алексей Ковальков рассказал, какие продукты можно есть вечером без время для здоровья и внешнего вида. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на YouTube-канал врача.

Диетолог отметил, что вечером лучше употреблять в пищу продукты, богатые белком. После 18:00 можно есть мясо, а также яичный белок. Самым подходящим вариантом для ужина являются два обжаренных с помидорами, чесноком и укропом яичных белка.

Такое блюдо содержит в себе большое количество аминокислот. Они способны вырабатывать гормон роста. Это вещество помогает человеку сбрасывать вес во время сна. По словам специалиста, что за ночь человек может потерять до 150 граммов жировой ткани.

Если не хочется есть жареное, то яйца можно сварить. А вот желтки вечером употреблять в пищу не стоит.

Ранее диетологи рассказали, во время каких заболеваний нельзя употреблять в пищу зеленые яблоки. Среди этих болезней панкреатит и дискинезия желчевыводящих путей.