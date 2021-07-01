Диетолог рассказал, какие продукты нужно есть летом

Сильная жара — это стресс для организма, поэтому его необходимо поддерживать питанием, богатым полезными веществами. Врач-диетолог Сергей Обложко рассказал для радио Sputnik, какую еду нужно есть летом, а также что делать, если жара отбивает аппетит.

В ежедневный рацион нужно добавлять богатые витаминами фрукты, однако не стоит заменять ими полноценные приемы пищи, а лучше использовать их в качестве десерта. Специалист порекомендовал съедать примерно 200 граммов фруктов уже после еды.

В жаркую погоду можно разнообразить питание кислыми продуктами, которые способствуют снижению температуры тела. Например, к обеду можно добавить квашеную капусту или маринованные овощи.

Кроме того, необходимо следить за балансом микроэлементов — в жару вместе с потом организм теряет много полезных веществ. Диетолог порекомендовал есть больше помидоров, а также морепродуктов, которые являются источником белка и при этом легкой пищей, а также содержат множество минералов.

Если в сильную жару совсем не хочется есть, морить себя голодом все-таки не нужно, считает Обложко. Можно питаться небольшими порциями легкой еды.

«Объедаться не надо, а легкие приемы пищи в течение дня рекомендуются, какая-то минимальная пищевая стимуляция должна быть. Когда мы съели хотя бы 200 граммов еды и выпили 150 граммов напитка, в организме запускается целый каскад реакций, связанных и с пищеварением, и с регуляцией пищевого поведения. Это позволит в том числе избежать вечернего зажора», — отметил специалист.