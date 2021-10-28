Диетолог рассказал, какие продукты могут спасти от бессонницы

Диетолог, участница различных телепрограмм Елена Соломатина рассказала, какие продукты стоит включить в свое меню тем, кто долго не может уснуть. На первое место специалист поставила вишню и черешню, ведь эти ягоды содержат мелатонин, написал сайт kp.ru.

Мелатонин — вещество, которое еще называют гормоном сна. При нарушениях сна врачи назначают различные препараты, которые содержат его в своем составе. А в черешне и вишне оно и так есть, природное, рассказала Соломатина. Одна или две горсти, съеденные перед тем, как лечь в кровать, могут улучшить качество сна.

На второе место диетолог поставила молоко и кисломолочные продукты, которые содержат триптофан. Это вещество называют предшественником мелатонина, поскольку его переработка в организме способствует образованию гормона сна. Стакан теплого молока, ряженки или кефира будет не лишним выпить перед тем, как отправится в кровать. Кроме того, из молока и вишни можно приготовить полезный коктейль, смешав оба компонента в блендере.

Индейка и бурый рис, как и молочные продукты, содержат триптофан. Однако перед сном их есть не желательно, поскольку эти блюда являются тяжелыми для переваривания. Лучше всего их приготовить на обед или на непоздний ужин. Семечки, орехи, гречка и зеленые овощи богаты магнием, который также способствует выработке мелатонина.

Также перед сном можно выпить цикорий или чай с добавлением мяты и ромашки, заключила специалист.