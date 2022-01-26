Диетолог рассказал, какие привычки способствуют набору веса

Для того, чтобы не набрать лишний вес, необходимо придерживаться определенных правил во время употребления пищи. Об этом ИА Nation News рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, привычка есть перед телевизором или в руках с телефоном может легко привести к дополнительным килограммам.

Таким образом человек отключает сознательные механизмы регуляции потребления пищи.

«Когда еда была редкой, скудной, человек, дорвавшись до еды, ел столько, сколько мог. Но этот механизм бессознательного избыточного потребления в современных условиях работает очень плохо. Сейчас еды много, она преимущественно жирная и сладкая. Во время еды нужно сохранять сознание, себя сдерживать и одергивать. Тогда потребление пищи будет умеренным», — рассказал специалист.

Он отметил, что не только телевизор или телефон, но и разговор, чтение способны отвлекать от контроля за едой. Тщательное пережевывание пищи и концентрация на тарелке, а не на разговоре помогут защитить от переедания.