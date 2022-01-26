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    26 января 2022, 12:28

    Диетолог рассказал, какие привычки способствуют набору веса

    Диетолог Гинзбург: любое действие, отвлекающее от еды, способствует набору веса

    Оксана Лавнюженко

    Для того, чтобы не набрать лишний вес, необходимо придерживаться определенных правил во время употребления пищи. Об этом ИА Nation News рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, привычка есть перед телевизором или в руках с телефоном может легко привести к дополнительным килограммам.

    Диетолог рассказал, какие привычки способствуют набору веса

    Таким образом человек отключает сознательные механизмы регуляции потребления пищи.

    «Когда еда была редкой, скудной, человек, дорвавшись до еды, ел столько, сколько мог. Но этот механизм бессознательного избыточного потребления в современных условиях работает очень плохо. Сейчас еды много, она преимущественно жирная и сладкая. Во время еды нужно сохранять сознание, себя сдерживать и одергивать. Тогда потребление пищи будет умеренным», — рассказал специалист.

    Он отметил, что не только телевизор или телефон, но и разговор, чтение способны отвлекать от контроля за едой. Тщательное пережевывание пищи и концентрация на тарелке, а не на разговоре помогут защитить от переедания.