Диетолог рассказал, какие напитки усиливают воспаления

Американский диетолог Эми Гудсон перечислила напитки, злоупотребление которыми может усилить воспалительные процессы в организме. Об этом написали «Известия» со ссылкой на издание Eat This, Not That!

Речь идет о напитках с высоким содержанием сахара. Сами по себе они не вызовут воспалений, однако их ежедневное употребление может способствовать развитию хронических воспалений на фоне других патологий. Это чай с большим количеством сахара, пакетированные соки, сладкие газировки. Также диетолог напомнила, что регулярное употребление сладких напитков может привести к проблемам с лишним весом, который также может быть причиной хронических воспалений. Осторожнее стоит быть с алкоголем — спиртосодержащие напитки разрушают слизистую оболочку кишечника и влияют на микрофлору, что может спровоцировать воспалительные процессы. То же касается и энергетических напитков, добавила диетолог.