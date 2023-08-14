Здоровье 14 августа 2023, 04:30 Диетолог рассказал, какие болезни вызывает квас Диетолог Гинзбург: квас вызывает ожирение и сахарный диабет Freepik

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Употребление кваса в большом количестве чревато появлением проблем со здоровьем. Об этом сообщил врач диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с радио Sputnik.

По его словам, в состав кваса входит запредельное количество сахара. У любителей этого напитка может появиться избыточный вес и сахарный диабет. Страдающим от ожирения пациентам следует осторожнее относиться к квасу и придерживаться определенной дозировки.

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«Даже здоровым людям стоит пить его в ограниченных количествах. Я бы рекомендовал употреблять только один стакан кваса в день, причем после еды», — сказал специалист.

Он отметил, что если добавлять квас в окрошку, нужно ограничиться только одной порцией. Людям с желудочными заболеваниями лучше вообще не пить этот напиток. В его составе присутствуют органические кислоты, способные раздражать слизистую желудка и провоцировать пробуждение язвенной болезни или гастрита.

Ранее диетолог Маргарита Королева сообщила, что колбаса и магазинный квас являются самыми вредными ингредиентами окрошки.