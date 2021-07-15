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    15 июля 2021, 11:31

    Диетолог рассказал, как выявить пальмовое масло в продуктах

    Оксана Лавнюженко

    Эндокринолог-диетолог Оксана Михалева рассказала, как распознать наличие пальмового масла в продуктах. Врач также объяснила, на столько ли опасно употребление этого ингредиента, как говорят вокруг. Информацию об этом опубликовал портал «Прайм».

    Диетолог рассказал, как выявить пальмовое масло в продуктах

    По словам специалиста, употребление большого количества пальмового масла может повлиять на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Жировой состав этого продукта на 50% представлен насыщенными жирами. Их длительное употребление в пищу повышает риск развития атеросклероза, инсультов и инфарктов, сообщил Newinform.

    Обнаружить наличие пальмового масла в продукте дома не представляется возможным, такой анализ проводится только в специальной лаборатории. Если же этот ингредиент входит в состав товара, а его не указали на упаковке, можно говорить о фальсификации.

    Врач также порекомендовала обратить внимание на наличие в продуктах растительного масла, пальмового стеарина, стеариновой и пальмитиновой кислоты, пальмового олеина, кондитерского жира, растительного заменителя жира, заменителя молочного жира, сливочно-растительной топленой смеси, маргарина, эквивалента масла какао, заменителя масла какао, фритюрного жира и сливочно-растительного спреда. Производители, таким образом, могут вводить покупателей в заблуждение.