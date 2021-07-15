Диетолог рассказал, как выявить пальмовое масло в продуктах

Эндокринолог-диетолог Оксана Михалева рассказала, как распознать наличие пальмового масла в продуктах. Врач также объяснила, на столько ли опасно употребление этого ингредиента, как говорят вокруг. Информацию об этом опубликовал портал «Прайм».

По словам специалиста, употребление большого количества пальмового масла может повлиять на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Жировой состав этого продукта на 50% представлен насыщенными жирами. Их длительное употребление в пищу повышает риск развития атеросклероза, инсультов и инфарктов, сообщил Newinform.

Обнаружить наличие пальмового масла в продукте дома не представляется возможным, такой анализ проводится только в специальной лаборатории. Если же этот ингредиент входит в состав товара, а его не указали на упаковке, можно говорить о фальсификации.

Врач также порекомендовала обратить внимание на наличие в продуктах растительного масла, пальмового стеарина, стеариновой и пальмитиновой кислоты, пальмового олеина, кондитерского жира, растительного заменителя жира, заменителя молочного жира, сливочно-растительной топленой смеси, маргарина, эквивалента масла какао, заменителя масла какао, фритюрного жира и сливочно-растительного спреда. Производители, таким образом, могут вводить покупателей в заблуждение.