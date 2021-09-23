Диетолог рассказал, как выбрать хороший йогурт

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал для радио Sputnik, как выбрать йогурт, который будет полезен организму. Бояться жирности не стоит, а вот за содержанием сахара лучше следить.

Выбирать йогурт с наименьшей жирностью не стоит, ведь жиры нужны организму не меньше, чем белки. К тому же, чем меньше в йогурте жира, тем меньше в нем и белка.

«Считается, что в йогурте полезно все, если это не сахар: бифидобактерии, кальций, удобный для переваривания белок. Дополнительное выведение жирности — это палка о двух концах, поскольку с жиром в йогурте связан ряд вещей, например, содержание витаминов А и D. Я бы за этим не гнался», — сказал Гинзбург.

На что действительно нужно обращать внимание — это на содержание сахара. В идеале в «правильном» йогурте его не должно быть вообще.

«Сахаросодержащие йогурты — это вообще не йогурты, а по сути напитки, которые так же вредны, как и другие сахаросодержащие напитки. В молоке содержится 5% сахара — лактозы, которая так же вредна, как и другие сахара: фруктоза, сахароза и так далее. В йогурте должно быть меньше лактозы по сравнению с молоком, потому что в процессе брожения часть лактозы превращается в молочную кислоту», — пояснил диетолог.

Он добавил, что большой разницы между термостатными йогуртами и обычными нет. Термостатный йогурт заквашивается в той же таре, в которой продается — на его пользу это никак не влияет.