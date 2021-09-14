Диетолог рассказал, как укрепить иммунитет осенью

Диетолог Маргарита Королева рассказала ИА Nation News, как поддержать иммунитет в холодный период. Для этого нужно по возможности вести здоровый образ жизни.

Нет какого-то универсального продукта, который сделает иммунитет крепким, пояснила диетолог. Для того, чтобы защититься от вирусов в период их активного распространения, нужно составить сбалансированный полноценный рацион питания.

«В рационе должны быть преимущественно натуральные продукты, которые участвуют в построении иммунитета человека. Белки: мясо птицы, рыба, бобовые, овощи, орехи, семена. Обязательно жиры — они нужны для того, чтобы клетки, будучи непроницаемыми для чужеродных факторов, помогали организму держать оборону. Это рыба северных морей, нерафинированные масла (рапсовое, оливковое, льняное), а также семена и орехи», — сказала Королева.

Она добавила, что необходимо следить за режимом сна и больше двигаться. А добавление в рацион большого количества овощей и фруктов поддержит микрофлору кишечника, которая во многом определяет состояние иммунной системы.