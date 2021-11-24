Диетолог рассказал, как убрать живот
Диетолог Соломатина: чтобы убрать живот, нужно изменить питание и добавить аэробные нагрузки
Диетолог Елена Соломатина дала советы, которые помогут убрать живот. Об этом сообщило РИА ФАН.
Елена Соломатина объяснила, что живот иногда сложно убрать даже при общем похудении. Это связано с тем, что у взрослых людей появляются внутренние жировые отложения. Они могут быть спровоцированы сидячим образом жизни, и убрать их сложнее, чем подкожный жир.
«Эти отложения опасны, потому что сам жир работает как эндокринная ткань, он продуцирует ряд гормонов. Спасение — в режиме, движении и питании», — пояснила Соломатина.
Она рассказала, что нужно добавить в режим дня анаэробные нагрузки. Бег, скандинавскую ходьбу или плавание. Также следует пересмотреть питание.
«Продукты для человека, который хочет убрать живот, показаны с низким гликемическим индексом, они не должны допускать резкое повышение уровня глюкозы в крови», — объяснила диетолог.
Следует убрать из рациона сладкое, газированные напитки, алкоголь, выпечку из белой муки. Лучше всего есть отварной картофель, овощи, малосольную сельдь, отварное или запеченное нежирное мясо.