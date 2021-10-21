Диетолог рассказал, как стать счастливым

Существует теория, что при контакте с кормящей матерью ребенок устанавливает свою первую в жизни нейросвязь. Младенец также получает свой первый опыт потребления пищи. В этот момент он ощущает удовлетворение, удовольствие и ощущает защищенность.

Поэтому продукты питания могут влиять на настроение. Об этом «360» рассказала специалист по коррекции пищевого поведения красногорской больницы № 2 Альбина Ермоленкова.

«Продукты могут влиять на настроение. Ученые выяснили, что просто регулярная еда способна поддерживать хорошее настроение. Весь секрет в том, что организму надо поддерживать определенный уровень сахара в крови. При регулярном питании этот показатель ровный и, соответственно, организм прекрасно себя чувствует, мы ощущаем хорошее настроение», — объяснила врач-диетолог.

Однако необходимо следовать правилам рационального питания. В первую очередь, приобрести навыки здорового пищевого поведения, а также научиться справляться со стрессом непищевым способом. Полезно также следить за размером порции.

«Недоедание и переедания одинаково влияют на настроение. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), существуют три основных приема пищи и два дополнительных. Как мы еще их называем перекусы. Четверть порции должна быть белковой, еще четверть — содержать сложные углеводы и две четверти — фрукты и овощи», — уточнила диетолог.

Ранее диетолог Зухра Павлова объяснила, что диета не всегда помогает похудеть потому, что в ней мало белка, который способствует увеличению мышечной массы.