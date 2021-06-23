Диетолог рассказал, как спастись от обезвоживания в жару

Ведущая фитнес-рубрики на телеканале «Пятница», диетолог Арина Скоромная рассказала для радио Sputnik, сколько нужно пить воды, когда на улице стоит аномальная жара. При температуре воздуха выше +30 градусов эта норма увеличивается.

При обычной погоде в среднем необходимо выпивать около двух литров воды в день. Эта норма рассчитывается индивидуально в зависимости от веса человека.

«Среднестатистическое значение — это 30-35 миллилитров воды на килограмм веса тела. То есть получается, что если я вешу условные 60 килограммов, то мне нужно пить около двух литров и 100 миллилитров воды в день. Это норма. Если у кого-то большой вес, то есть за 90 или 100 килограммов, то норма три литра воды. Не стоит пить больше, поскольку это слишком большая нагрузка на почки», — пояснила диетолог.

Однако когда температура воздуха превышает +30 градусов, чтобы спасти организм от обезвоживания, пить нужно больше. Специалист отметила, что лучше пить понемногу, но чаще, чтобы не перегружать почки.

«В такой ситуации пить можно и нужно больше. Но делать это надо небольшими порциями. Большой объем воды может создать излишнюю нагрузку на почки. Я рекомендую привыкать к частому питью, но в небольших дозах. Как почувствовали жажду, так надо выпить несколько глотков воды», — заключила Скоромная.