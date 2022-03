Диетолог рассказал, как соусы мешают похудению

Диетолог Триста Бест рассказала, что соусы мешают похудению. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на Eat This, Not That!

Она рекомендовала отказать от салатных заправок, которые сделаны на основе майонеза и кетчупа, так как это очень калорийные продукты.

«Они могут вызывать жировые отложения в животе и мешать похудению», — рассказала Бест.

Также она напомнил, что сыр — это жирный продукт, которым не стоит злоупотреблять, если вы на диете.