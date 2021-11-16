Диетолог рассказал, как снизить уровень холестерина

Чтобы снизить уровень «плохого» холестерина, нужно следить за питанием, а также избавиться от лишнего веса, если он есть. Об этом NEWS.ru рассказала врач-диетолог Ольга Шмелева.

Необходимо сократить потребление продуктов, богатых насыщенными жирами: это белое и красное мясо, сало, яйца, кисломолочные продукты с высокой жирностью. При этом добавить в рацион следует морскую и красную рыбу, а также растительные жиры.

«Из полезности на первое место я бы поставила льняное масло, потом оливковое, и на последнее место поставила бы подсолнечное. Также нужно увеличить количество орехов, особенно грецких, авокадо. И в-третьих, нужно обязательно худеть, если до 35 лет это только вопросы эстетики, то после 35 — это уже вопросы продления жизни, поскольку лишний вес — это фактор развития таких болезней, как атеросклероз и сахарный диабет второго типа», — рассказала Шмелева.