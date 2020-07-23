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    23 июля 2020, 19:07

    Диетолог рассказал, как самостоятельно побороть стресс и тревогу

    Анастасия Кременчугская

    Антонина Стародубова, специалист в области правильного питания и главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения, рассказала, что нужно делать, чтобы самостоятельно побороть тревогу и стресс. Об этом сообщило РИА ФАН.

    По словам диетолога, необходимо жевать жвачку. Этот процесс помогает не только бороться с тревожностью и стрессом, но и способствует похудению. Так как количество перекусов сокращается из-за того, что рот и так занят постоянно. А повторяющиеся монотонные движения являются медитацией.

    Если жевать ментоловую жвачку, то меняются вкусовые ощущения, есть из-за этого хочется меньше.

    Стародубова посоветовала студентам за 15-20 минут до экзаменов жевать «резинку», так как это помогает заострить краткосрочную память.

    Новости SMI.FM