Диетолог рассказал, как самостоятельно побороть стресс и тревогу
Антонина Стародубова, специалист в области правильного питания и главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения, рассказала, что нужно делать, чтобы самостоятельно побороть тревогу и стресс. Об этом сообщило РИА ФАН.
По словам диетолога, необходимо жевать жвачку. Этот процесс помогает не только бороться с тревожностью и стрессом, но и способствует похудению. Так как количество перекусов сокращается из-за того, что рот и так занят постоянно. А повторяющиеся монотонные движения являются медитацией.
Если жевать ментоловую жвачку, то меняются вкусовые ощущения, есть из-за этого хочется меньше.
Стародубова посоветовала студентам за 15-20 минут до экзаменов жевать «резинку», так как это помогает заострить краткосрочную память.