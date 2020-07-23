Диетолог рассказал, как самостоятельно побороть стресс и тревогу

По словам диетолога, необходимо жевать жвачку. Этот процесс помогает не только бороться с тревожностью и стрессом, но и способствует похудению. Так как количество перекусов сокращается из-за того, что рот и так занят постоянно. А повторяющиеся монотонные движения являются медитацией.

Если жевать ментоловую жвачку, то меняются вкусовые ощущения, есть из-за этого хочется меньше.

Стародубова посоветовала студентам за 15-20 минут до экзаменов жевать «резинку», так как это помогает заострить краткосрочную память.