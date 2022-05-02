Диетолог рассказал, как приготовить полезный шашлык для детей

Шашлык для детей не стоит делать из свинины или говядины, так как они тяжело усваиваются. Лучше всего выбрали рыбу или мясо кролика, посоветовала диетолог, профессор Федерального медико-биологического агентства России, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

«Если за столом будут дети, наверно, мог бы быть шашлык при использовании рыбы или кролика. Для детей можно сделать вполне себе диетическое блюдо, чтобы они поддержали общую атмосферу за столом и почувствовали себя взрослыми», — сказала Королева в разговоре с ТАСС.

Она добавила, что рыба и крольчатина хорошо усваиваются детским организмом. Если ребенку меньше семи лет, то ему не стоит давать шашлык из свинины или говядины. Эти виды мяса являются достаточно тяжелыми для пищеварительной системы.

«Нет той степени готовности ферментативной и секреторной систем, чтобы этот продукт был качественно обработан», — пояснила диетолог.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина призвала отказаться от магазинных шашлыков. Она отметила, что готовый маринад может скрывать те или иные недостатки мяса, а это опасно.