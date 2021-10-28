Диетолог рассказал, как правильно употреблять в пищу орехи

Диетолог Артем Леонов рассказал, что многие не знают, как правильно употреблять в пищу орехи. По словам специалиста, их необходимо замочить в воде минимум на шесть часов. Только так можно пополнить организм всеми полезными элементами, которые содержаться в плодах. Об этом написало РИА «Новости».

«Вода нейтрализует природные консерванты, так задумано природой. Если напитать орех водой, все микро- и макроэлементы переходят в активную форму и становятся доступными для организма», — процитировала «Экономика сегодня» слова Леонова.

Диетолог отметил, что к полезным орехам можно отнести миндаль, фисташки, грецкие орехи и кешью. Эти виды наполнены полезными элементами, которые дают человеку большой запас энергии и нормализуют работу сосудов и сердца.

Также в плодах находятся вещества, которые подавляют ферменты. Кроме того, в них есть клетчатка и большой процент белка, подытожил специалист.