Диетолог рассказал, как правильно употреблять в пищу яйца

Диетолог из Индии Нмами Агарвал считает, что яйца могут принести пользу для организма в том случае, если съедать их целиком, не отделяя белок от желтка. Об этом она рассказала изданию Times of India.

Только в цельном виде яйцо способно дать организму необходимые белки, жиры и калории. При этом наибольшая польза в этом продукте сосредоточена именно в желтке. Во время жарки яйца важно сохранить его форму, чтобы желток не расплывался по белку, а оставался цельным, написало ИА Nation News.

«В одном яйце содержится 125,5 миллиграмма холина, что составляет около одной четвертой от дневной потребности. Холин полезен для здоровья сердца и мозга. Он помогает регулировать память и настроение», — подчеркнула диетолог.

Кроме того, яйца снижают вероятность развития атеросклероза, заболеваний сердца и сосудов, возникновения инсульта. В этом ценном продукте содержится фолиевая кислота, витамины А, К, Е, В12, кальций, фосфор и селен. Содержащиеся в составе каротиноиды позволяют избежать потери зрения в преклонном возрасте.