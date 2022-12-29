Здоровье 29 декабря 2022, 19:25 Диетолог рассказал, как правильно хранить новогодние салаты freepik

Читать 360tv в

Как правило, блюда с новогоднего застолья доедают еще несколько дней, но очень важно правильно их хранить. Об этом «ФедералПресс» рассказал диетолог Андрей Бобровский.

По словам специалиста, время хранения салата зависит от его типа. Но в любом случае нужно стараться, чтобы сохранить свежесть продукта. Так ,молочку и заправленные салаты не стоит хранить больше суток. Потому что холодильник, хоть и позволяет продлить жизнь блюда, но не спасает от распространения в нем бактерий. И тогда вместо удовольствия от любимого салата можно получить отравление.

Реклама

При этом диетолог подчеркнул, что реакция может быть разной в зависимости от организма человека. Однако лучше не рисковать и не есть салат, который простоял в холодильнике пару дней.

Реклама

Другое дело - это закуски юго-восточной кухни. Речь идет о корейских салатах. Такие хранятся несколько дольше. Потому что в них нет майонеза, а также много соли и специй.

Также диетолог напомнил, что нельзя замораживать готовые и заправленные салаты. Также морозилка противопоказана и для готовых соусов.